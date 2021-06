El PP recurre parte de la ley de eutanasia al considerar que existe inseguridad jurídica

El PP ha denunciado la inseguridad jurídica de la ley de eutanasia, que este viernes entra en vigor, y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional cinco artículos de la norma y una disposición adicional.

El PP considera que es una “gran irresponsabilidad” y una “gran falsedad” defender la eutanasia como una opción libre cuando no se han desarrollado los cuidados paliativos indispensables y argumenta que “si no hay alternativa, no hay libertad”.

Por eso, apuesta por una ley de cuidados paliativos para “universalizar los derechos y las garantías de la dignidad de la persona en los instantes finales de la vida”.

Denuncia asimismo que los expertos no han sido escuchados y advierte de que el Comité de Bioética se ha posicionado en contra de la ley. “Se ha aprobado sin la aportación de la oposición, con la ausencia de informes técnicos, jurídicos, médicos y bioéticos. No ha habido audiencia pública, ni una verdadera demanda social que reclame esta ley”.

Critica también el modo en que la ley regula la objeción de conciencia de los sanitarios -establece la creación de registros de objetores en las comunidades autónomas-, al considerar que se trata de “listas negras” y una forma de limitar la objeción de conciencia.

Así, el PP ha recurrido ante el TC los artículos 16; 5.1.d; 3b; 5.2; y 9 de la ley, además de la disposición adicional quinta al considerar que vulneran derechos constitucionales como el derecho a la vida, la libertad ideológica y religiosa.

Y cree también que vulnera los derechos de las personas con discapacidad, al promover la llamada “pendiente resbaladiza” y configurar un “régimen de consentimiento anticipado incapaz de salvaguardar la protección de las personas vulnerables”.