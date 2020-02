El PP responde al 'no' de Alonso al pacto con C's: "Ningún proyecto personal está por encima de la unidad"

La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta de los populares navarros, Ana Beltrán, ha instado al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, a decidir si acepta el acuerdo con Ciudadanos para concurrir en coalición a las elecciones vascas, ya que ”él sigue siendo el candidato”.



El acuerdo, suscrito este viernes por la ejecutiva nacional del PP con Cs, no cuenta con el aval de Alonso, que ha convocado para el próximo lunes en Vitoria una reunión de la junta directiva regional para analizar la situación.



En la reunión no está previsto que plantee su dimisión, una hipótesis que no ha contemplado en ningún momento, según han señalado a Efe fuentes populares vascas.



El rechazo de Alonso al acuerdo ha “sorprendido” en el PP, ya que, según ha dicho Beltrán en declaraciones a Cope, él “estaba dispuesto y siempre le ha parecido bien este acuerdo de coalición, se ha hablado en numerosas ocasiones”.