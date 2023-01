El PP se suma a Vox para protestar este sábado contra Sánchez

Europa Press News via Getty Images

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Sémper ha señalado que esta convocatoria contará con la presencia del partido pero no estará en la misma el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“No es una manifestación que convoca el PP, a la que irán dirigentes del PP pero que no irá Alberto Núñez Feijóo”, ha confirmado Sémper, quien no ha precisado qué dirigentes asistirán. Fuentes del PP han indicado después que aún no está decidido qué cargo o cargos del partido estarán en Cibeles.