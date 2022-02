El PP vuelve a hablar de partidismo en el reparto de fondos UE pero los números son los números

No es una línea nueva, los populares pican en esa veta desde que comenzó a llegar el dinero comunitario, 69.500 millones de euros en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Denuncian que el dinero es “de España, no del PSOE”, y reclaman una agencia independiente que revise el uso de estos fondos, los llamados Next Generation.