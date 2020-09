El PP y su día de la marmota

En el Partido Popular se despiertan todos los días con los ecos de la corrupción. Viven atrapados en un bucle político del que no consiguen desembarazarse, al igual que le ocurre Bill Murray en El día de la marmota. Para la primera fuerza política de la oposición, cada amanecer es tenebroso y viene acompañado de la publicación de nuevas fechorías que se incorporan al largo historial de asuntos turbios que adorna su trayectoria. El PP ostenta el poco honroso título de ser el único partido condenado por corrupción y persevera por superar este listón de la impudicia.

Esta semana se ha levantado el sumario de ‘caso Kitchen’ y hemos conocido con todo lujo de detalles los métodos mafiosos empleados por los populares para tapar su propia corrupción. La realidad supera siempre a la ficción: Francis Ford Coppola o Alberto Rodríguez tendrían aquí material suficiente para una película: uso de funcionarios públicos (mandos policiales) y dinero público (fondos reservados del Ministerio del Interior) para hacer desaparecer las pruebas que guardaba su ex tesorero Luis Bárcenas, entorpecer la acción judicial y evitar un castigo mayor para sus dirigentes y sus siglas.

El hedor a podredumbre es insoportable. Han usado las instituciones del Estado para tapar la corrupción del partido con el conocimiento, según se desprende de la amplia documentación judicial y policial, de las más altas instancias del Gobierno de entonces. La onda expansiva ya alcanza al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (figura ya como investigado), al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (su imputación está al caer) y a la ex número dos del PP y ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal. Incluso se señala al ex presidente Mariano Rajoy como conocedor de todo este entramado parapolicial en beneficio de su formación política. El ex secretario de Estado lo deja claro en sus declaraciones ante el juez: “Mi error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy y Cospedal”. Se avizora tormenta.