El Prado como eje de cohesión nacional.

El problema de nuestros problemas es que la solución no suele estar en las manos adecuadas. Uno de estos problemas, quizá el más urgente, es el desapego que la idea de España produce en una parte muy importante del país, tan importante y tan desapegada que no se suelen hacer encuestas sobre esto porque el resultado conduciría al desánimo.

Entre dos frentes, el nacionalismo periférico y el del centro, una parte de la población, entre la que me encuentro, se aburre tanto del combate como del desprecio que nosotros, la tercera España, producimos en ambos nacionalismos. Hemos visto mercadear con todo en esta lucha política y hemos visto cómo quedábamos fuera de todos los escenarios de debate de poder. Todavía desde Valencia o Andalucía se mantenía cierta dignidad, pero les escribo desde Murcia como si lo hiciera desde Soria o Cáceres. Somos la España que no se vacía porque no quiere, pero es para vaciarla.