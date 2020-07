El presentador de 'Autoentrevistas' se traslada del 600 al taller

Dicen que comprando un boleto de la ONCE se cumple una ilusión, pero durante el confinamiento personalmente, yo, Jorge Todolí y presentador de Autoentrevistas, he querido ir un paso más allá.

Desde pequeño mi ilusión siempre ha sido darle un toque personal a cosas, objetos y, especialmente, a la ropa. La primera vez que customicé algo fue a los 9 años cuando me quedé mirando mi monopatín y no me convenció lo que vi. Tenía que mejorarlo, así que cogí el kanfor blanco para las rozaduras de las zapatillas (¿te cuerdas?) y ‘decoré’ la parte de abajo de mi tabla, previa colocación de algunas pegatinas.

Tiempo después hice lo propio con unas zapatillas e incluso abrí unas Reebok para ver cómo era su sistema de cámara por dentro. Lástima que mi hermano me cortó con el cuchillo en el dedo y no pude analizarlo bien. Tenía un dedo que atender, pero sí que lo hice con la cámara de aire de unas Nike y me encantaba descubrir lo que usaba cada uno para hacer su producto diferente.

Hoy, muchos años después y pasado un confinamiento realmente duro, he aparcado momentáneamente el 600 de Autoentrevistas, donde me doy una vuelta con invitados famosos por la ciudad, para encerrarme en un taller con el equipo de Jeans Maniac, y darle al coco para customizar prendas vaqueras que reutilizamos para dar con la prenda única. No hay dos iguales y puedes hacer un encargo a tu medida y gusto.

De momento hemos empezado a revivir la adolescencia y nos lo estamos pasando bien. Si te sientes identificado con esta historia y te gusta la ropa vaquera, ya puedes seguir a Jeans Maniac en Instagram.