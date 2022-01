El presidente de la FIFA justifica el mundial cada dos años para que "los africanos no tengan que cruzar el Mediterráneo"

No ha faltado ni el momento poético, cuando con un balón de fútbol al inicio de su alocución, Infantino dejó claro que “el fútbol avanza en una dirección en la que unos pocos lo tienen todo y una gran mayoría no tiene nada”. “El fútbol no es un mero deporte, son oportunidades, es esperanza, equipos nacionales, tiene que ver con el país, con el corazón, la alegría, y no podemos decir al resto del mundo que nos den el dinero y los buenos jugadores, y vean fútbol sólo por la tele”, señaló.

No contento con su intervención, había más. En referencia al polémico Mundial de Catar 2022, por celebrarse en un país que no respeta los Derechos Humanos, se ha defendido (a su manera): “En Europa tomó siglos y siglos un cambio. Hay mucho por hacer, mucho por cambiar. Tenemos que mantener la presión, pero también reconocer que ha habido cambios”, en referencia a los supuestos avances sociales en el país árabe.