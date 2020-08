El presidente de la Organización Médica Colegial explica si el "golpe de timón" que piden afecta a Simón

Romero ha asegurado que desde la OMC no han hecho una declaración contra Fernando Simón , ya que el comunicado ha ido dirigido en busca de un cambio para que exista un gran consenso explicativo. “Creo que se ha producido un gran desgaste en aquellos que han llevado con mucho trabajo, dedicación y capacitación, que no lo dudamos, la pandemia, pero ahora nos encontramos en el escenario idóneo para que esto se produzca”, ha argumentado.

Tras mostrar su preocupación por el número de casos, el médico ha explicado a qué se referían sobre ese cambio de timón: “Entendemos, como otros expertos, que existe la necesidad de haber tenido de forma urgente una evaluación de lo acontecido en España para analizar por qué es tan diferente a lo que ha sucedido en otros países y para que no vuelva a pasar lo mismo”.

El médico ha respondido que ese giro no iba dirigido a que Simón no continuara al frente del CCAES: “Ni lo digo a título personal ni lo dice el documento que hemos sacado. Hablamos de un golpe de timón que tiene que ver con alguna de las medidas que marcamos en la comisión de reconstrucción. Entendemos que tiene que haber una sola autoridad en la salud pública y no 17, a esto también le llamamos un golpe de timón”.

“Que se apliquen cuando haya unos indicadores claros, no tenía mucho sentido que en una autonomía un espacio de ocio esté abierto hasta las 12:00 y en otra hasta las 5:00. Tenemos también que marcar ese mando único en aspectos que nos van a venir ahora como que no exista un criterio unificado en la vuelta al colegio”, ha especificado.

Sin embargo, en su intervención ha vuelto a reiterar que, aunque no lo exige, puede ser un buen momento para que se produzca un relevo en la figura de Simón: “Dentro de este golpe entendemos que tiene que haber un comité de expertos independientes. Este grupo de trabajo que lidera Simón se ha visto alterado por el histórico de lo ocurrido y por algunas medidas políticas y sería un buen momento para que ocurriera, pero no es esencialmente una demanda”.