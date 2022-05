El presidente de la patronal madrileña reacciona al gesto de Calviño y dice que no le parece relevante

Calviño ya advirtió en febrero que no volvería a “hacerse una foto” o a “participar en un debate” en el que “fuese la única mujer”. “Son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra”, lamentó en ese momento.

Por su parte, Garrido ha señalado tras la ocurrido en La Ventana de Madrid no entender el gesto de Calviño. “Una vicepresidenta del Gobierno de España no sé por qué tiene que excluir a unas personas para estar en una foto”, ha dicho.

El presidente de la patronal madrileña ha asegurado que no se lo ha tomado a mal y que “no hay que dar importancia” al gesto de Calviño. “Si no quiere hacerse la foto solo con hombres es su decisión”, ha manifestado.

El presidente de CEIM ha asegurado sentirse “sorprendido”. “No lo entendía, no sabía nada, no nos habían dicho nada desde protocolo”, ha remarcado. Además, ha insistido en que es algo a lo que no se le debe dar importancia.