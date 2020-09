El presidente de los empresarios de Madrid carga contra Ayuso: "Su gestión no es presentable"

Garrido, que además de presidente de la CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) es vicepresidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), afirma: “Ya sufrimos en su momento un parón de la actividad y critiqué que el Gobierno central no consultara con las empresas. Por eso no me gusta que el Gobierno de Díaz Ayuso caiga en el mismo error. De nuevo, vemos improvisación, cambios de criterio. Los empresarios madrileños me preguntaban y yo no sabía nada”.

Además, asegura que el Ejecutivo de Ayuso “parece desbordado” en los últimos días, aunque reconoce que ha sido “sensible” a las necesidades de los empresarios. “Que antes de tomar medidas pasen días de incertidumbre e inquietud es muy negativo. Muchas empresas están en una situación que dudan en seguir para adelante. Se ha visto que el verano no ha sido la vuelta a la recuperación. Es un momento muy delicado para estos vaivenes”, señala.