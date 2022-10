El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos ve un problema la feminización del sector

La incorporación de las mujeres al mundo laboral sigue siendo desigual, en los números y en la mentalidad. No sólo es que se las condene a la brecha salarial por hacer lo mismo, sino que aún hay quien entiende que aportan menos. Que son hasta un problema, incluso. Es lo que ha dicho esta mañana el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, Antonio Aguado-Cornejo . Este martes, ha comparecido ante los medios para analizar la situación de la medicina privada y en ese contexto ha cargado contra la “feminización” de la medicina, que es un “problema” en el futuro de esta actividad, dice.

“La mujer tiene mayor tradición de conciliación familiar, tiene que atender a sus hijos, los embarazos, cuidar de la casa en muchas ocasiones... aunque hoy en día lo compartan con el varón, pero más es la mujer”, ha señalado, como se escucha en el audio publicado por la Cadena SER . Así, ha recalcado que actualmente el 87% de los médicos menores de 35 años son mujeres y que, en su opinión, la medicina privada “no tiene futuro” en el sistema actual porque no es atractiva en cuanto a remuneración económica.

A ver si le han hackeado el micrófono o algo, pero esto no tiene aclaración ni excusa: las mujeres son el problema de la medicina privada https://t.co/r6N6WJW08O

El doctor dice que quedó “asombrado” cuando, en una cena de bienvenida a los médicos internos residentes de Huelva, cuando en las mesas vio que “cada ocho o diez mujeres había un varón”, pero cuando parecía que iba a hacer un comentario elogioso, dijo lo del “problema”. “Entonces, si sumamos que los médicos jóvenes no quieren saber nada de la privada, que el 64% de los médicos nos vamos en pocos años y la feminización de la carrera, la medicina privada no tiene futuro porque no es atractiva en cuanto a remuneraciones económicas”, ahondó.