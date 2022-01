El presidente del PP vasco da un mitin en una granja y ojo a lo que ocurre a la izquierda

El Partido Popular ha pasado a la acción después de las palabras de Alberto Garzón en The Guardian y no hay día que uno de sus dirigentes no salga dando un mitin rodeado de animales.

Bajo el lema “más ganadería y menos comunismo” los máximos representantes del partido han salido a hacer campaña contra el ministro de Consumo y contra el Gobierno de Pedro Sánchez por lo que consideran un ataque a la industria cárnica de España.

Carlos Iturgaiz ofreció este lunes un mitin en Kuartango (Álava) y, como se puede ver en el vídeo que ha compartido la cuenta oficial del partido en Twitter, dos de las vacas que había en el fondo se pusieron a procrear mientras el dirigente vasco hablaba.

Una imagen que ha sido muy comentada en redes y que ha generado cachondeo en Twitter.