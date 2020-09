El prestigioso Rafael Bengoa pide a las autoridades que cuenten a la población lo que realmente está ocurriendo con el virus

Rafael Bengoa, uno de los expertos en Salud Pública más respetados de España y que asesoró a Barack Obama en materia sanitaria, ha pedido a las autoridades españolas que traten a la sociedad civil de una forma adulta y le cuenten la verdadera situación del coronavirus en España.

En una entrevista en Onda Cero, el experto ha admitido que no está tranquilo con el repunte de casos y ha asegurado que lo que se está viendo es “un intento continuo de intentar convencer a la población de que las cosas van mejor de lo que van”.

“Los números no mienten y lo que hace falta es tratar a la sociedad civil de una forma madura. Decir: en desconfinamiento hemos tenido una serie de problemas, no ha habido rastreadores etc y estamos corrigiendo el tiro para los próximos meses porque, obviamente, no podemos llegar al momento de la vacunación con los problemas logísticos que estamos teniendo hoy”, ha reclamado Bengoa.