El primer gazapo de la nueva serie de Lady Gaga: salta a la vista

La serie, dirigida por Ridley Scott, y que también cuenta en su elenco con Jared Leto, Jeremy Irons o Al Pacino recreará uno de los culebrones más truculentos de la alta sociedad italiana. El proyecto está basado en The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. El libro narra la caída en desgracia de la dinastía Gucci, arruinada por las deudas gracias al derrochador estilo de vida de Maurizio Gucci, además de los líos de faldas que pudieron ser una de las motivaciones para que Patrizia, supuestamente, ordenara su asesinato. La exmujer del empresario fue condenada y pasó 26 años en prisión.