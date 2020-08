El primer mensaje de Clara Lago a Dani Rovira tras anunciar que ha superado el cáncer

PABLO CUADRA VIA GETTY IMAGES

PABLO CUADRA VIA GETTY IMAGES Dani Rovira y Clara Lago.

El actor Dani Rovira anunció este sábado que se había curado del cáncer contra el que llevaba luchando desde hace seis meses. Nada más publicarlo, el cómico andaluz recibió miles de mensajes alegrándose por la noticia.

“Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy. Seis meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras”, contó Rovira.

Este lunes, Clara Lago, la que fue su pareja durante cinco años y con la que comparte la fundación Ochotumbao, ha dedicado un emotivo mensaje al andaluz.

“Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles. Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino”, ha comenzado la intérprete.

Lago le ha agradecido que la dejara acompañarla “desde la cercanía y la distancia”. “Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbado”, ha sentenciado.