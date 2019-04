El problema de Cristina Pedroche de cara a las elecciones generales

Correos ha decidido ampliar el horario de apertura de sus oficinas y reforzar su plantilla después de que la Junta Electoral Central (JEC) aprobara este lunes ampliar 24 horas más, en concreto hasta el jueves, 25 de abril, el plazo para la entrega de los votos por correspondencia.

En su resolución de este lunes, el organismo arbitral ya recordaba a Correos su obligación de asegurar la remisión en tiempo hábil de dichos votos a las mesas electorales en la jornada electoral del próximo 28 de abril.

Para garantizar el derecho a voto de los electores que optan por ejercerlo por correspondencia, las 2.400 oficinas de Correos que hay en España han ampliado una hora más al día su horario de atención al público entre este martes y el jueves. Independientemente del horario de cada oficina, abrirán media hora antes de su apertura y cerrarán media hora después de sus horarios habituales.

Entre quienes están al borde del plazo está la presentadora Cristina Pedroche, que en una publicación de Twitter ha afirmado que todavía no ha recibido el material para votar.

Lo ha hecho después de que Ricky Merino, concursante de Operación Triunfo, se haya quejado de que Correos todavía no le haya entregado la documentación.