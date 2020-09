El problema de Madrid

La crisis sanitaria no volverá a estar controlada en España hasta que se doblegue la curva en Madrid. Vivimos en un país radial cuyo centro es la capital. Es la consecuencia de siglos de centralismo. Para lo bueno y para lo no tanto todo pasa por Madrid: la estructura de la red de transportes, la ubicación de todo el aparato administrativo del Estado, la sede del poder político nacional y de la mayor parte de las principales empresas… (Ése es el gran hecho diferencial madrileño, que la derecha gobernante en esa CCAA explota de forma insolidaria en su beneficio y contra otros territorios). Con este contexto, si no conseguimos frenar el crecimiento desbocado de contagios en esta comunidad, España no saldrá de la incertidumbre que genera la batalla contra un virus para el que todavía carecemos de vacuna y medicación efectiva.

Un estudio publicado esta semana en la prestigiosa publicación The Lancet concluía que España y Reino Unido se precipitaron en la desescalada. Si echamos la mirada atrás a finales de abril, cuando empezamos a salir paulatinamente del confinamiento, la derecha exigía la vuelta a la normalidad más deprisa para reactivar la economía, el PP no apoyaba la prórroga del estado de alarma y las comunidades presididas por los populares querían pasar de fase a cualquier precio y recuperar el mando único en sus territorios. Andalucía y, por supuesto, Madrid ponían el grito en el cielo cuando se quedaban rezagadas en el cambio de fase. Todo como estrategia de presión y desgaste al Gobierno. No se trataba de ganar al coronavirus, sino de hacer descarrilar al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

De aquellos polvos, estos lodos. Madrid fue el epicentro de la primera ola y vuelve a serlo en esta segunda. En esta comunidad se ha producido la tormenta perfecta. Se suman razones estructurales, como el desmantelamiento sistemático de la sanidad pública, y coyunturales, como la incompetencia mayúscula y la soberbia de su presidenta. Desde el primer momento, Isabel Díaz Ayuso ha buscado el cuerpo a cuerpo para desviar la atención de su calamitosa gestión.