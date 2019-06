"El procés fue un golpe de Estado y Junqueras su motor": todo esto ha pasado en el juicio del 'procés'

- “Fue un golpe de Estado que a juicio de Hans Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales”.

- “No se persiguen ideas políticas. La razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución”.

- ‘Era en definitiva un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público, por eso no puede ser una sedición (...) La rebelión no necesita ni violencia grave ni violencia armada’.

- “No les pido que renuncien a sus convicciones, ni que renuncien a sus ideales: tienen todo el derecho, esto es una democracia. No los pueden imponer, eso sí, no nos impongan proyectos políticos por cauces antidemocráticos y utilizando métodos ilegales, vías de hecho y la violencia en determinados momentos del proceso”.

JAIME MORENO