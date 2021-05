El ‘proceso’ de Madrid

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de cierre de campaña del PP.

Cuando en la decisión del voto de unos comicios, el factor emocional se impone al racional, quien sale perdiendo es la política entendida como espacio de ideas, diálogo y propuestas. Cataluña lleva demasiado tiempo sumida en un componente emocional —aunque parta de una base racional y objetiva—, que le impide salir del laberinto y anteponer los intereses reales y colectivos a los simples mensajes militantes y de posicionamiento, que alientan a las bases, pero que no responden a las preocupaciones principales del conjunto de la ciudadanía. Y ahora Madrid ha entrado en la misma dinámica: política de bloques, donde el lema constituye la raíz de cualquier mensaje y condiciona —y relega— el debate.

El debate no ha basculado sobre la gestión que Isabel Díaz Ayuso ha realizado en la crisis de la covid. Ni tan solo en que Madrid haya sido una de las regiones de Europa con mayor índice de mortalidad del virus (pero también donde más se ha podido frenar el impacto económico por la relajación de las medidas). Ni el Gobierno autonómico del PP y Cs ha pasado cuentas, ni el conjunto de la oposición ha logrado que el mensaje se centrase en sus propuestas alternativas. Estas elecciones van de otra cosa. Como las que se llevan sucediendo en Cataluña en los últimos 10 años.

Tan solo Mónica García y parcialmente Ángel Gabilondo han logrado incidir en el balance de la gestión de los dos años de legislatura, pero sin que sus propósitos hayan logrado cambiar el eje del debate. Lo ha intentado también Edmundo Bal proyectándose como un espacio de diálogo necesario, pero con la paradoja que su partido ha sido uno de los que más ha hecho para que en Cataluña la política no salga del barro.

En un escenario así, la contienda adquiere carácter púgil: gana quien pega más fuerte o con mayor notoriedad. La confrontación de programas desaparece y las ideas quedan secuestradas. Los mensajes se dirigen al corazón y no a la cabeza. Todo son formas y el fondo se limita prácticamente a la nada, además bañado de teatralidad y emotividad.

Pero mientras el lenguaje político no sale de la crispación y las actuaciones de partidos y candidatos son puro tacticismo, la calle va a su propio ritmo. En las colas de las vacunas, la gente tiene otros temas de conversación y, cuando llegan a casa, sus preocupaciones no coinciden con las que se encuentran en el resumen diario de la campaña que emiten en televisión. Sucede en Madrid y en Barcelona, donde la política ya no aparece como un instrumento para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.