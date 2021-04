El protagonista de 'Love is in the air' se disculpa por sus palabras sobre el coronavirus

Telecinco Kerem Bürsin, Serkan en 'Love is in the air'.

Kerem Bürsin, conocido en España por su papel protagonista en Love is in the air, ha tenido que pedir perdón después de recriminar a a algunas personas, incluyendo un adjetivo ofensivo, su comportamiento respecto al coronavirus. El actor que da vida a Serkan en la telenovela turca de Telecinco estaba haciendo un directo en Instagram para responder a las preguntas de sus seguidores junto a su compañera de reparto Hande Erçel (Eda). Preguntado por la pandemia, pronunció las siguientes palabras: “Los que vais a una cafetería y os quitáis la mascarilla, sois idiotas. Perdonadme, pero sois idiotas. Pensad en vuestras familias y en otras personas”. Sus declaraciones han sido criticadas duramente en las redes por sus detractores —pese a que también ha recibido un gran apoyo—, y el actor se ha sentido obligado a disculparse a través de su cuenta de Twitter. El actor turco de 33 años ha publicado un vídeo en el que ha pedido perdón por utilizar el adjetivo “idiota”, pero se ha mantenido firme en el fondo del mensaje, y ha insistido en que la gente debería respetar más cualquier medida de seguridad que reme en contra de la pandemia.