El PSOE activa el 'pause' hasta el 26-M

La euforia sigue. 38 nuevos escaños, dos millones de nuevos votantes, primera fuerza política en 39 provincias… El PSOE ha ganado, el PP se ha suicidado, Ciudadanos sigue con el disco rallado, Podemos mantiene su aspiración de entrar en el Gobierno y el inflamado Abascal rebaja el tono y hasta hace propósito de enmienda con los medios. La foto fija del día después al 28-A no deja muchas pistas de cómo Pedro Sánchez piensa sacar adelante su investidura. De momento, la consigna es no mover ficha hasta después del 26-M.

Por eso la convocatoria de la Ejecutiva Federal del PSOE fue más para celebrar los resultados y jalear al líder que ha sacado al partido de una travesía del desierto electoral que para trazar un futuro inmediato, si bien algunas señales sí se emitieron. No habrá acuerdo con Ciudadanos ni tampoco con ERC y Sánchez aspira a gobernar en solitario. La dirección de Ferraz tiene claro lo que desea su militancia y piensan sus electores, por lo que no tiene intención de decepcionarles, digan lo que digan los informes del Ibex 35. Estos formaban parte del guión postelectoral, y ya se ha hecho público el primero que recomienda una alianza entre PSOE y Ciudadanos en aras de la estabilidad. Habrá más, seguro. Y todos, a tenor de la actitud de los socialistas, caerán en saco roto porque ni Rivera se moverá del “no es no” a Sánchez ni éste tiene intención tampoco de convertir en socio a un partido que ha cruzado en campaña todas las líneas de la política sensata e igualado al presidente con “terroristas”, “golpistas” y “vendepatrias”. “Nosotros queremos hacer políticas progresistas. No nos planteamos esa posibilidad”, desveló el secretario de Organización, José Luis Ábalos.