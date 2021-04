El PSOE denuncia ante la Junta Electoral la candidatura del PP por incluir a Toni Cantó

El PSOE-M ha registrado este viernes una denuncia ante la Junta Electoral Provincial de Madrid en la que impugna la candidatura del PP a las elecciones madrileñas 4 de mayo por incluir a Toni Cantó como ‘número 5’ tras empadronarse fuera de tiempo para poder participar en las mismas, según fuentes socialistas.

Para el PSOE, la condición de empadronamiento en un municipio de la Comunidad de Madrid, que otorga la vecindad madrileña, y, por tanto, la condición de elector y elegible, “no se habría producido, no sólo antes del 1 de enero de 2021, sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo de 2020”.

Así, piden que el exdirigente de Cs no sea proclamado candidato y recuerdan unas declaraciones del propio Cantó el pasado 25 de marzo, en las que admitió que solo llevaba “unos días” empadronado en Madrid, “buscando trabajo”.

“Según estos hechos, además de la declaración pública de su cese como diputado de las Cortes Valencianas el 17 de marzo de 2021, la condición de empadronamiento en un municipio de la comunidad de Madrid, que otorga la vecindad madrileña, y, por tanto, la condición de elector y elegible, no se habría producido, no sólo antes del 1 de enero de 2021, sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo de 2020”, apuntan.

“En consecuencia, el señor Cantó, siendo así, no podría reunir la condición de elegible para las elecciones del 4 de mayo de 2021, porque no puede ser elector en dichos comicios, al no ser vecino de la comunidad de Madrid el 1 de enero de 2021, pues su empadronamiento, su residencia habitual, y su trabajo hasta al menos el 17 de marzo, y por tanto, su carácter de elector y elegible, correspondía a la Comunidad Valenciana”, concluye la denuncia.