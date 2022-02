El PSOE fracasa en busca del cambio y Tudanca deja entrever su marcha

Pero ha fracasado en lo más importante: no ha logrado el vuelco electoral que, es cierto, sólo pronosticaba el CIS.

“Las expectativas de cambio no se han producido”, ha reconocido un emocionado Tudanca, al que se le han escapado algunas lágrimas durante su comparecencia.

“Aunque Mañueco ha quedado lejos de las expectativas”, ha dicho en referencia al candidato del PP, “nosotros tampoco lo hemos hecho, no hemos conseguido el objetivo, lograr una mayoría suficiente que provocara el cambio”.

El candidato socialista ha criticado la convocatoria de las elecciones y ha acusado a Mañueco de “abrir la puerta de par en par” a la extrema derecha, de la que dependerá su gobernabilidad y que reclama la vicepresidencia del futuro Ejecutivo. “Ya habíamos advertido que esto pasaría”, ha afirmado Tudanca.

El secretario general de los socialistas de Castilla y León, compungido, no ha podido evitar emocionarse al recordar los siete años y medio que lleva trabajando para ser presidente de la región, objetivo que se le ha vuelto a resistir.

“Lo hemos dado todo, lo he dado absolutamente todo, me he vaciado trabajando por esta tierra a la que tanto quiero”, ha dicho dejando escapar algunas lágrimas.

“No ha sido suficiente”, ha agregado Tudanca, quien ha dejado abierta la posibilidad de su adiós: “Tened claro, estad convencidos de que otros vendrán que harán más y que lograrán que el cambio llegue”.

Un cambio que los socialistas llevan más de 35 años esperando y por el que tendrán que esperar, salvo sorpresa, otros cuatro más.