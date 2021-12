El PSOE rechaza tramitar la Ley de Vivienda promovida por colectivos sociales y Podemos retira su firma

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley de garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada que elaboraron más de 120 organizaciones sociales -lo que impide su tramitación parlamentaria-, después de que Unidas Podemos (UP) retirara su firma del texto.



No obstante, a falta de la votación, UP ha asegurado que votará a favor y que ha quitado su firma porque el PSOE se lo ha pedido, ya que en pocos días está previsto que el Consejo de Ministros remita a la cámara el anteproyecto de ley de vivienda pactado por los socios de gobierno.



Para ser tramitada, la proposición de ley necesitaba también del apoyo del PSOE, que no se lo ha dado por considerar que “no respeta el marco constitucional, invade competencias autonómicas y bordea otros derechos constitucionales”, además de porque el Gobierno ya tiene listo un anteproyecto que “contiene muchos elementos” similares, ha explicado el diputado Ignacio López Cano.



Desde el grupo socialista señalan que Podemos ha retirado su firma porque era “incoherente” y sostienen que la proposición de ley de las organizaciones sociales “choca frontalmente” con el anteproyecto del Gobierno.