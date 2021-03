El PSOE sin socialdemocracia

Hay una razón de fondo. A partir de los años 30 en Suecia y después de 1945 en Gran Bretaña, los partidos socialistas europeos comenzaron a colmar los derechos colectivos: las pensiones, la educación y la sanidad. Se ensancharon los derechos a otros grupos. Aún queda trabajo por hacer. Pero los socialistas europeos no caen en que satisfecha la parte sustantiva de las mayorías, la ciudadanía reclama derechos individuales, propios de los liberales de nuestra primera republica. Si los partidos socialistas no admiten la defensa de los derechos individuales se extinguirán.

Los partidos socialistas están fallando en lo que los sustentó. El paradigma es el PSOE, un partido incapaz de interpretar la nueva realidad de la pandemia. Un partido solo de Gobierno, que no acaba de comprender que el Gobierno es con la gente y no por encima de la gente. Un partido que se crece en la tensión a sabiendas de romper el tejido social y que, por añadidura, rehúye a los partidos constitucionalistas.

Sánchez, en cada una de sus políticas, demuestra que no es socialdemócrata y que dirige un partido sin socialdemocracia: se ha olvidado de la justicia social. Que se lo pregunten al 80% de los que han pedido el ingreso mínimo vital y no lo han percibido. Que se lo pregunten a los dependientes, cuya ley ya no les ampara. Que se lo pregunten al alto porcentaje de españoles que han desistido en la búsqueda de empleo, hastiado de un Gobierno que no mira por ellos. Que se lo pregunten a los parados de los ERTE, que no cobran un euro después de meses en la cola de la caja común. Que se lo pregunten a la policía nacional y a la guardia civil, que reciben mucho menos que las fuerzas de los territorios nacionalistas. Que se lo pregunten a los LGTBQ, ya que nadie ha hablado de igualar sus sueldos como el de las mujeres.

Que se lo pregunten a los ciudadanos que no viven en Cataluña. La Cataluña independentista (27% del electorado) obtiene lo que aporta al Estado, cuadrando sus cuentas y mermando el bienestar de los demás territorios. Que se lo pregunten a los cuatro millones de parados. Que se lo pregunten a los bancos de alimentos, que desconocen que el Gobierno pretende subsidiar a las ONGs. Que se lo pregunten a los que padecen los convenios sectoriales, dignos del conservadurismo, de un PP desnortado, derechizado. Sánchez ora atiende a Bruselas ora no, al vaivén de su improvisación y codicia política.