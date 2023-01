El PSOE tilda de "chantaje constitucional" y "barbaridad democrática" la propuesta del PP para el CGPJ

“Han querido, incluso, impedir que el Congreso y el Senado cumpliéramos con nuestra función de debatir y de legislar para arreglar los problemas, llevando a los tribunales todo aquello que no les gusta para conseguir, en base a sentencias, lo que no consiguieron a través de las urnas”, ha censurado.

“Sin apocalipsis”

“Ahora ya no hablan, no hablan de economía, no hablan de inflación, no hablan de empleo, porque hablar de estas cosas sería dar la razón al Gobierno y a las medidas que ha ido adoptando para que este país crezca y genere empleo”, ha apuntado.