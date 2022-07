El PSOE toma impulso con vistas al 2023

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

“Tenemos ganas de ganar, sabemos hacerlo (...) lo hicimos en 2019 y lo haremos, no me cabe duda, en 2023. Lo vamos a hacer trabajando juntos, como un equipo”, ha tratado de animar a la tropa el líder socialista en un discurso en el que, sin embargo, no se ha referido en público a los cambios en la Ejecutiva.