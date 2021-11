El pulso de los empresarios a Pedro Sánchez que se les puede volver en contra

EFE

“Nunca me he sentido más vulnerable y con menos poder que siendo ministro”, asegura un ex ministro de Sánchez, tras haber estado durante tres años en una de las cimas del poder político. Esta confesión, que puede sonar extraña, define bien el acoso que el poder empresarial de este país ha puesto en práctica contra el Gobierno de coalición desde el inicio de la legislatura, embarcados en la cruzada de desalojarlo cuanto antes. Un ministro, sea del partido que sea, por la propia naturaleza de su cargo tiene la obligación de impulsar reformas para que la nación progrese y no pierda el ritmo de los países de su entorno. Sin embargo, la clase económica española lleva echando un pulso al Ejecutivo que no cesa ni tan siquiera con la llegada de los 140.000 millones de los Fondos Europeos, de los que las empresas se van a beneficiar necesariamente. La lluvia de millones puede significar que este, que es el Gobierno más débil de la democracia, se vea fortalecido gracias al helicóptero que reparte euros desde Bruselas, se convierta en un gobierno fuerte para las elecciones del 2023. Esta posibilidad causa escalofríos entre los empresarios, que temen disminuir su influencia.

El poder empresarial está presionando al Gobierno porque tiene la ocasión de conseguir un fortalecimiento brutal a través de los Fondos

“No es más débil que otros gobiernos, aunque esa debilidad que puede transmitir está acentuada porque nunca el partido de la oposición (el PP) ha estado tan cerca y ha sido tan cómplice de los empresarios. El poder empresarial está presionando al Gobierno porque tiene la ocasión de conseguir un fortalecimiento brutal a través de los Fondos, ya que la administración de los 140.000 millones son un elemento de poder incuestionable”, explica un conocido economista que asesora a empresas del IBEX-35. Al poco tiempo de formarse el Gobierno de coalición, en el 2020, durante una reunión con el Ibex, uno de los grandes empresarios comentó a Moncloa: “Vale, habéis llegado. En 2019 íbamos contra vuestra legitimidad, ahora ya no. Pero eso sí, en aspectos como la reforma laboral vamos a ir frontalmente en contra, porque aunque no nos afecta -los convenios del Ibex suelen ser mejores que los sectoriales- desde un punto de vista ideológico, no podemos consentirlo”. Efectivamente, el poder económico no está dispuesto a ofrecer la imagen de estar supeditado al poder político. No hay que olvidar las lágrimas del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el pasado mes de junio cuando se echó a llorar en público tras la caza a la que le sometió la derecha, con el beneplácito de sus colegas empresarios, tras comentar en una entrevista que los indultos a los líderes del procés serían ‘bienvenidos’. “Desde el inicio de la pandemia nunca hubo en la economía una intervención tan grande -con los ERTES entre otras muchas medidas casi de guerra-. Eso a cualquier grupo empresarial le obliga a ejercer presiones para que no se ponga en duda su poder”, comenta un analista del IBEX. La reforma laboral -revertirá la de Rajoy, que dio el poder de la negociación colectiva al empresario-, la subida del salario mínimo, la ley de Vivienda o la escalada de los precios de la energía se han convertido en guerras que enfrentan al empresariado con el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque, en el caso del Gobierno, la distancia ha sido elegida en algunas ocasiones. “Es posiblemente uno de los gobiernos que está más alejado del mundo económico, bastante tutelado por la radicalidad del discurso de PP y Vox. Muchos empresarios se sienten arropados por los de Pablo Casado como nunca antes. Y también por la coalición con Podemos, que ha servido como enunciado justificativo. El habitual ‘nunca se había visto a unos comunistas en el Gobierno’ que se suele escuchar en círculos empresariales, les legitima para actuar tratando de torcer el brazo al Ejecutivo”, explica un destacado asesor del mundo del lobby. También influye que algunos de los primeros empresarios que entraron en Moncloa con el actual Gobierno, lo hicieron mirando por encima del hombro. “No podéis imaginar el tono de Florentino la primera vez que vino al despacho. Primero, tratando de despertar complicidades con lo del fútbol. Luego, dijo tales cosas que te quedabas pensando ¿pero este hombre con qué gente ha tratado antes aquí adentro? No volvió”, explica una fuente del entorno del Gobierno.

Este Gobierno tiene la idea de que la política es Moncloa y el Parlamento; se manejan mal en el complejo mundo de los juegos de interés