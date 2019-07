El radical cambio de aspecto de Héctor Herrera, fichaje del Atlético, tras operarse la cara

El Atlético de Madrid presentó este viernes al centrocampista mexicano Héctor Herrera como nuevo jugador del equipo.

El futbolista saltó hace un año a las páginas de medios de todo el mundo después de que se sometiera a una evidente cirugía plástica. Lo hizo tras disputar el Mundial de Rusia y el resultado era tan notorio que el propio Herrera emitió un comunicado explicando lo que había sucedido.

“Quiero informar que durante estas dos semanas de vacaciones, decidí someterme a un tratamiento del cual ya me encuentro plenamente recuperado”, aseguró el futbolista tras realizarse una rinoplastia y una otoplastia.

En una entrevista en la revista GQ, el jugador subrayaba que se había sometido a una operación porque “la imagen hoy en día es muy importante”. “Pero también considero que muchas veces se le da relevancia de más porque, al final, lo esencial es lo que llevamos dentro y lo que eres como persona más allá de la imagen que muestras”, matizaba.

Herrera destacaba que, en cualquier caso, en él no había cambiado nada tras el retoque. “Me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con el resultado. No me siento mucho mejor ni peor con lo que hice, creo que he tomado la decisión correcta. Y si no me lo hubiera hecho, también pensaría que era la elección correcta. Estoy tranquilo y feliz”, afirmaba.

En estas fotos de su cuenta de Instagram se ve el cambio. La primera es reciente. La segunda, de antes de la operación.