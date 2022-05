El radical cambio de vida de Fermín, el dueño que se tiró a un canal en el programa de Chicote

Fermín Miranda dejó en 2016 la que es uno de las escenas más míticas de la historia de Pesadilla en la cocina. No solo consiguió dejar alucinados a los espectadores, ya que incluso dejó boquiabierto a Alberto Chicote, el presentador del programa de laSexta.

Este paraguayo, dueño del tablao flamenco Ele en Utrecht (Holanda), no dudó en quitarse la americana y lanzarse al canal para recoger la guitarra española que le había tirado el cocinero. Chicote solo pudo soltar un “me cago en la leche” antes de llevarse las manos a la cabeza.

Actualmente Ele no existe y en su lugar hay un restaurante que hace tapas a nivel internacional, tal y como el propio músico comenta. Los problemas para Miranda comenzaron cuando el Ayuntamiento de la localidad comenzó a arreglar el paseo por canal y afectó a la terraza que tenía. “Seguía abierto, pero con menos público porque la terraza era un desastre”, recuerda Miranda.

El músico informa que recibió una ayuda de 10.000 euros y un préstamo del consistorio de 90.000 euros. “Además, me prometieron una indemnización que no me han dado”, añade.