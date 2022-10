El 'ranking' de 'Rolling Stone' en el que Rosalía sale mejor parada que Los Beatles

La revista Rolling Stone ha elegido su segundo disco, El Mal Querer (2018), como el décimo mejor álbum conceptual de la historia, concretamente en su listado de 50 mejores discos conceptuales. La catalana se coloca así por delante del mítico Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de Los Beatles (1967), que ocupa el puesto número 11 y también supera a otros como el Quadrophenia, de The Who (1973), que ocupa el 18º puesto, The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972) de David Bowie, o Lemonade de Beyoncé (2016) que se encuentra en el 15º lugar.