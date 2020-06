El rapapolvo de un virólogo a Mamen Mendizábal en 'Más Vale Tarde': "Hacéis muy mal"

Los antivacunas y los conspiranoicos han vuelto a tener su cuota de pantalla estos días gracias a declaraciones como las de Miguel Bosé, Enrique Bunbury y Kase-O. Este último llegó a relacionar las vacunas con el autismo aunque después pidió perdón por sus palabras.

Este lunes, Mamen Mendizábal ha abordado estas polémicas en Más Vale Tarde acompañada del virólogo José Antonio López Guerrero, profesor de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, investigador y director del departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

El experto ha mostrado su estupefacción al ver las imágenes. “Estaba que no me sujetaba en la silla”, aseguró.

“Lo más triste es que esta gente puede decir todo eso porque están vacunadas, porque si no lo estuviesen muchas de ellas ni siquiera hubiesen llegado a esa edad para decir eso”, ha añadido López Guerrero.

Lo que Mendizábal no esperaba que se iba a llevar un rapapolvo por parte del científico por dar voz a estos testimonios. “Quiero tiraros de las orejas a todos los medios, en general. Hacéis un flaco favor a la pandemia, un flaco favor a las vacunas y al desarrollo científico sacando a estos personajes por muy cantantes que sean. Hay otro que ya no entendía nunca sus letras y ahora ya no entiendo ni su mensaje. Por muy personajes públicos que sean, hacéis muy mal. Hacéis un flaco favor sacándoles”.

Puedes verlo en el 01:18:00.