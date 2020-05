El rapapolvo de una señora a un reportero de 'El programa de AR' por este gesto

El programa de AR, el espacio televisivo que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco, ha enviado a uno de sus reporteros a la Barceloneta para entrevistar a los viandantes en la primera fase de la desescalada.

El periodista Miquel Valls se ha encontrado en la vía pública a Paquita, que ha contado que es el primer día que sale y que no lo hacía desde el pasado 9 de marzo.

“He cumplido el confinamiento como se tenía que hacer y no quiero que se acerque nadie a dos metros de mí porque el domingo y el sábado esto fue un caos. Ayer menos pero el sábado era una vergüenza”, ha señalado la señora, que ha desvelado que cuando ve a alguien incumplir el horario de salida lo manda a casa.

El reportero ha seguido por el paseo a la señora, que un momento dado le ha espetado un: “No me pongas esto [el micrófono] tan pegado”. “Que no, no se preocupe”, ha proseguido el periodista.