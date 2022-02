El Rayo y el Valencia, a semifinales de la Copa del Rey

Quality Sport Images via Getty Images

El argentino lanzó el penalti de forma impecable y Sergio Rico, que debutaba con los insulares, no pudo hacer nada por atajarlo. En la segunda mitad, los pupilos de Luis García Plaza dieron un paso al frente pero no pudieron tumbar la meta de Stole Dimitrievski. Primero fue Kang in Lee con un tiro lejano y después Muriqi, que desperdició por encima del larguero un cabezazo sin oposición al segundo palo.

Los vallecanos resistieron el empuje final de los baleares aunque también pudieron haber ampliado su cuenta con un mano a mano de Bebe, que se fue al lateral de la red, y un disparo al palo de Nteka en el tiempo añadido. Al final, 1-0 y el Rayo en ‘semis’, una ronda casi inédita para ellos. La única vez que la disputaron fue en la temporada 1981/82 y fueron eliminados por el Sporting de Gijón en una eliminatoria a doble partido (0-1 y 3-0).

El Valencia doblegó al Cádiz

Por su parte, el Valencia doblegó al Cádiz por la mínima (2-1) gracias a un tanto salvador de Hugo Duro a 10 minutos para el final. El conjunto ‘che’ fue de más a menos y terminó apurado por los arreones de su rival, que nunca perdió la cara al partido pese a terminar con uno menos por expulsión de Cala a cinco minutos del 90.

Los de Bordalás comenzaron con fuerza y lograron adelantarse en el ecuador del primer acto tras una acción en la que Cala —que reclamó falta— perdió la posición ante Hugo Duro y este regaló el balón a Guedes a pocos metros de la portería defendida por David Gil. El internacional portugués orientó el cuero con maestría y definió de forma cruzada.

El gol vino bien a un Valencia que contemporizó y dio aire a los de Sergio González, que poco a poco fueron ganando terreno, sobre todo tras la presencia de Álex Fernández y Álvaro Negredo, ya en el segundo tiempo. Ya había llegado el tanto del empate en una acción que necesitó la revisión en el VAR. Comert impidió saltar a Cala y el vídeo dio la razón a los andaluces.