El Real Madrid gana la Liga Endesa de baloncesto

El inicio fulgurante del Real Madrid, con un Rudy Fernández inspiradísimo en el triple, permitió abrir una brecha que pronto se mostró irreal. Con paciencia, el Barça Lassa la neutralizó, liderados por Kevin Pangos, que tomó el relevo de un hoy desaparecido Thomas Heurtel. Así, el final del primer cuarto -21-24- dejaba todo en un empate técnico que no se rompió tampoco antes del descanso -33-37-.

Lo tuvieron a una canasta el pasado miércoles y esta vez no podían, no querían, dejar escapar semejante ocasión de alzar los brazos en la casa del eterno rival. Ahí donde los títulos tienen más morbo, esta vez sí, el Real Madrid se ha alzado con el título de la Liga Endesa 2018-2019 de baloncesto tras imponerse al Barça Lassa en el Palau Sant Jordi por 68 a 74 en el cuarto partido de la eliminatoria. Ya van 35 títulos de liga para el cuadro blanco.

En la lucha física, especialmente debajo de las dos canastas, apareció Eddy Tavares. El inmenso pívot caboverdiano del Real Madrid, que se agigantó -más aún- en el rebote. No solo lideró esta estadística con 13 capturas -nueve de ellas en ataque- sino que terminó por desquiciar a los pivots “culés”.

El tercer cuarto terminaría siendo clave. Ahí el Madrid abrió una pequeña brecha de en torno a 10 puntos que, ante lo cara que se cotizaba cada canasta, resultó más que importante. Esta vez los grandes tiradores de uno y otro lado se encogieron y la anotación se redujo a números extraños para ambas formaciones.

En el peso grupal que siempre mantiene el bloque madridista -uno de los grandes activos de Pablo Laso, esa gestión comunitaria-, volvió a destacar Facundo Campazzo. El argentino, ante la menor prestación de Sergio Llull en los últimos meses (hoy no pudo anotar, siquiera), se ha erigido en un líder en la pista y en los pocos minutos que descansa en el banquillo. Sus números en el día clave lo ratificaron: 15 puntos, ¡9 rebotes siendo base!, y no de los altos aunque sí físicamente potente, y 6 asistencias para 28 de valoración. Merecido MVP de la final.

El último cuarto fue un querer sin poder del Barcelona. Misma sensación entre su público, que esta vez no creyó en la remontada. Y eso que de los anteriores tres partidos dos se resolvieron en el último segundo. Pero hoy no tocaba épica; apenas resignación. Como si diesen por buena, que lo ha sido, la temporada del Barça, que vuelve a la élite del baloncesto tras varios años en dinámica negativa. Y con el gustazo de haber vuelto a ganar al Real Madrid en la Copa del Rey (también lo hicieron en 2018, aunque su fracaso europeo tapó aquella conquista).

No hubo épica ni por el Barça ni por el Madrid. Básicamente porque no la permitió: controló bien los minutos finales, con calma dentro de la evidente tensión, asegurando las posesiones hasta conseguir levantar el trofeo de la Liga Endesa. En casa del eterno rival, donde más gusto da. 35 títulos de ACB y sigue la racha de Pablo Laso, que a golpe de copas -17 lleva ya- sigue acallando las pocas críticas que aún le llegan. La decepción de la Final Four de Euroliga ya está superada. Con títulos todo es más fácil.