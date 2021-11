El 'recado' de García Egea a Ayuso: no la nombra pero es muy directo

Había mucha expectación y no ha defraudado. La presencia del secretario general del PP, Teodoro García Egea, en el Congreso del PP Andaluz ha centrado los focos este sábado tras las duras palabras de la todavía diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo hacia él y de la guerra interna que mantiene la dirección del partido con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Una Ayuso que este viernes, en la primera jornada del Congreso andaluz, no quiso perder la oportunidad de dejar su mensaje en forma de ‘consejo’ al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien instó a “volar libre” y “tomar sus propias decisiones”.

“Aquí solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras y un rumbo fijo”, agregó Ayuso.

“Siempre he sido libre y siempre seré libre”, ha contestado un día después, en declaraciones a los periodistas, el propio Moreno, a su llegada a la segunda jornada del Congreso de su partido.

Sobre estas palabras se ha pronunciado en su discurso el secretario general del PP, quien ha aprovechado para lanzar este ‘recado’ a Ayuso:

“Esta mañana has dicho algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Porque Juanma, tú eres y has sido siempre una persona libre y has puesto Andalucía por encima del PP y tienes que seguir haciéndolo y por eso representas al PP mejor que nadie. Y por eso no tenemos que venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Tú eres libre y eres el primero que ha puesto siempre Andalucía por encima incluso del PP. Eso es ser verdaderamente del PP