El recado de Juan y Medio a Miguel Bosé con una de sus canciones

Miguel Bosé ha sido uno de los rostros más famosos dentro de las posturas negacionistas sobre el COVID-19 y las vacunas que siguen luchando contra la pandemia. El cantante ha negado en varias ocasiones la importancia de vacunarse, algo que él no ha hecho.

Parafraseando una de las canciones más famosas de Miguel Bosé, ‘Sevilla’, el presentador cantó en directo la parte del estribillo de la canción, haciendo su particular versión: “El corazón que a Triana va no se vacunará...”, cantó Juan y Medio especificando que era una canción de Miguel Bosé, “que no se ha vacunado”, provocando la risa entre el público presente.