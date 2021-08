El recado de Margarita Robles a una ministra por cómo usa Twitter

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images La ministra de Defensa, Margarita Robles, este miércoles, en Madrid.

Los rifirrafes entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y su compañera Ione Belarra , la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, no son una novedad. Este miércoles, la socialista ha criticado a la morada por la manera en que usa Twitter.

Se cumple un año de la huida de Juan Carlos de Borbón a Abu Dabi. Cuando nuestro país peor lo estaba pasando en la lucha contra la pandemia, el ex jefe del Estado se fue de España en una actitud indigna para no dar la cara por sus actos ante la ciudadanía.

Lo cierto es que a Robles, cuando le han preguntado en una entrevista en Europa Press por el asunto, ha saltado con una ataque de sinceridad: “Yo, los tuits de la señora Belarra no suelo comentarlos por que tiene muchos tuits y yo no suelo comentarlos. Pone tantos tuits que no comento ninguno”, ha remachado.

Robles ha defendido la monarquía en España y el trabajo de Felipe VI porque, según dice, aporta “estabilidad” al país y es un “factor de seguridad para todos los españoles”.

Eso sí, pese a que la ministra de Defensa ha dicho que hay que respetar la presunción de inocencia de Juan Carlos I, también ha subrayado que “nadie está por encima de la Ley”.

“Lo único que le puedo decir, lo repito y lo digo con absoluta claridad y contundencia es que la institución de la Monarquía constitucionalmente reconocida es un factor de estabilidad para España y el rey Felipe VI representa perfectamente los valores de la España actual, moderna, de progreso, de tolerancia, de diálogo e insisto, es un factor de seguridad para todos los españoles”, ha precisado la ministra de Defensa.

Robles se une al respaldo a la casa real que dio este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su encuentro con Felipe VI en Mallorca. Es más, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, recordó a los morados que la posición sobre la monarquía la establece Sánchez.

“Nadie está por encima de ley”

Robles ha dichi que es “muy respetuosa” con el trabajo que están realizando la Fiscalía y el poder judicial tras las regularizaciones de fondos que ha realizado el padre de Felipe VI ante Hacienda.

“Nadie está por encima de la Ley, ni por supuesto el rey emérito”, ha zanjado Robles, quien cree que si Juan Carlos I ha tenido algún tipo de responsabilidad “tendrá que asumirla”. No obstante, considera que hay que “respetar la presunción de inocencia desde el punto de vista penal para todos los ciudadanos”.