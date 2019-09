El recado de Terelu Campos tras lo que vio en 'El Hormiguero': "Yo no veo ese programa nunca"

Los actores Karra Elejalde y Eduard Fernández visitaron este lunes El Hormiguero, de Antena 3, para presentar su nueva película, titulada Mientras dure la guerra.

Poco después de que terminase el programa, Terelu Campos sorprendía a sus seguidores de Instagram con un rotundo mensaje en esa red social.

Junto a un pantallazo de un momento de El Hormiguero en el que aparecen Elejalde y Fernández, la hija de María Teresa Campos escribió: “Maravilloso Eduard Fernández en El Hormiguero!! El único hombre que me gusta..!!”

Pero la televisiva tenía todavía un recado para el espacio de Pablo Motos: “Y eso q yo no veo ese programa nunca .. pero hoy estaba él y no he podido resistirme !! 😘💗💗”.