El recurso a la violencia

Star Tribune via Getty Images via Getty Images

Star Tribune via Getty Images via Getty Images Disturbios en Minneapolis.

Veo los vídeos, los cientos de vídeos provenientes de Estados Unidos, cargados de rabia, sufrimiento y venganza, y pienso una vez más que intentar basar el éxito de la justicia y la tolerancia en semejantes formas de violencia es un juego tan desleal como peligroso para la democracia. Quizá yo pertenezca a una estirpe ilusa cada vez menos valorada y extendida que confía, serenamente, en los mecanismos y procedimientos sustanciales a este modo cálido y respetuoso de organizar la vida en común: las reformas, las libertades y derechos individuales, la propiedad privada y la no violencia son sólo algunas de las virtudes que me parecen más encomiables y dignas de preservarse en toda ocasión dentro de un Estado democrático. Lo contrario, al menos para mí, no es éticamente admisible si es que se tiene uno por demócrata, es decir, por alguien que prefiere pensar a no hacerlo.

Yo mismo critiqué a Trump en este diario hace unos años. Me parece adecuado señalar, como lo hice entonces, que le considero aún hoy una persona alejada de toda cultura, de toda sensibilidad y preocupación por la belleza, por la comprensión de las dificultades auténticas de las vidas de las personas que sufren lo indecible para llegar, no ya a fin de mes, sino al final del día: tanto por falta de dinero como por acoso racial. Por racismo.

Lo veía, y aún lo veo, simplemente como alguien con los medios suficientes para dar cumplimiento a sus caprichos: incluso el de ser presidente de los Estados Unidos. Pero mi desprecio por sus valores, y a diferencia de lo que puedo comprobar a mi alrededor, no me ha conducido a justificar la ruda y descarnada violencia que reacciona, en nombre de palabras grandes que un día significaron algo, contra él.