El 'regalo' de Carlos III a sus empleados en víspera de su 74 cumpleaños

Samir Hussein via Getty Images

El rey Carlos III concederá a su personal una paga adicional de 600 libras (678) para ayudarles a los que menos ganan a afrontar el elevado coste de la vida en el Reino Unido, donde la inflación interanual está en el 10,1%, revela The Sun .

El palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica, no ha querido pronunciarse sobre esta información, pero que sale a la luz antes de que el Gobierno conservador de Rishi Sunak desvele el día 17 las medidas para superar la crisis. Según The Sun, el aporte adicional planeado por el jefe de Estado procederá de sus ingresos personales y no de los contribuyentes.