El regalo de Pablo Motos que Miguel Ángel Revilla acabó rechazando: "¿Lo habéis subastado?"

Sin embargo, el presidente de Cantabria tuvo que rechazar uno de los regalos de Motos por ser Infinnity: un valioso reloj. Y es que, como cargo público, Revilla no pudo aceptarlo pese a que le gustaba mucho. Eso sí, el político ha querido preguntar dónde estaba el reloj: ”¿Lo habéis subastado para una obra benéfica?”. Motos no ha sabido responderle.

La inquietud del Rey con respecto al estado de salud de Revilla

Sobre el desfile del 12-O, Revilla ha dicho que no le gustan los ‘corrillos’ de esa jornada porque no tiene afinidad con todos los presentes. “Saludo a todo el mundo y cumplo con el protocolo”, ha dicho.

Además, ha desvelado qué le ha dicho el rey Felipe en el besamanos posterior al desfile. “Me ha preguntado si me pasaba algo porque me veía más delgado”, ha contado. Algunos presentes han especulado con la posibilidad de que el Monarca le hubiera afeado las críticas del presidente cántabro hacia su padre. Pero nada más lejos de la realidad. “He estado a solas con él varias veces y nunca me ha dicho nada por decir que su padre es un evasor fiscal. Hay que distinguir al padre del hijo”, ha subrayado.

¿Será de nuevo candidato en Cantabria?

En clave política, Revilla aún no ha desvelado si será el candidato de su partido a la presidencia de Cantabria en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. “Dependerá de los chequeos médicos que tengo estos próximos días. Me encuentro bien de cabeza. De agilidad he perdido algo, pero estoy mejor que Biden”, ha dicho entre risas. Sin embargo, ha reconocido que su perfil tiene “tirón político” y que si él no se presenta no será fácil ganar en su Comunidad Autónoma.