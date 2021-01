El Reino Unido es hoy más débil que hace cinco años

A última hora se evitó el desastre. La Unión Europea y el Reino Unido suscribieron un tratado comercial en Nochebuena. En la mañana del 30 de diciembre, lo firmaron Ursula von der Leyen y Charles Michel en Bruselas, el documento voló con la Royal Air Force a Londres, fue respaldado por la Cámara de los Comunes, luego por la de los Lores, y antes de irse a dormir lo rubricó Isabel II.

El Parlamento Europeo pidió más tiempo para analizarlo en detalle, y está previsto que sea refrendado en febrero. El Parlamento británico, con sus 650 diputados y sus 800 lores, sin embargo, no quiso que pasara el tiempo. No deja de ser irónico que uno de los argumentos estrella a favor del Brexit fuera lo importante que es respetar la soberanía nacional representada en Westminster. Tendrán que explicar cómo compatibilizan ese escrupuloso respeto a la soberanía nacional con el hecho de discutir y someter a votación 1.200 páginas en un solo día en ambas cámaras, dos días antes de que entre en vigor, y cuando apenas una semana antes no había acuerdo sobre la mesa. Por no hablar de la pandemia y de los kilómetros de camiones aparcados en Dover y en otras carreteras del condado de Kent.

No todo está atado. Quedan cabos sueltos principalmente en lo relativo al sector de los servicios financieros, de importancia capital para la City de Londres. El Gobierno británico y la Comisión Europea tendrán que seguir hablando para buscar la manera de evitar fricciones en los servicios, que suponen el 80% de la actividad económica del Reino Unido y el 50% de sus exportaciones a la UE.

Pero se evitó el desastre que habría sido no tener un marco regulatorio propio para las relaciones del Reino Unido con su principal socio comercial, del cual además formó parte durante más de 45 años.