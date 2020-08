El reivindicativo mensaje de Vicky Martín Berrocal y su último posado en bañador: "Tengo una talla 42 y tengo celulitis"

A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) on Aug 17, 2020 at 9:10am PDT

La imagen ha logrado cerca de 30.000 me gusta en un día y son muchos los seguidores que han aplaudido su mensaje. Pero más allá de eso, Martín Berrocal ha querido escribir un texto para reafirmar su reivindicación sobre la validez de todos los cuerpos.

“Hola, soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Y además soy esta: una persona de sentimientos débiles, pero con carácter fuerte”, ha empezado diciendo. “Soy compleja, a veces complicada, pero con buen corazón. Me pierdo, pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada”, ha añadido antes de dar detalles de su personalidad.

“No miento, o me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario, doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta, pero soy real”, ha apuntado.

A pesar de que este mensaje ha sido muy bien recibido por sus seguidores, no siempre le ha salido bien la reivindicación. El pasado 7 de julio la diseñadora quiso hacer otro alegato body positive, pero utilizando una imagen de un catálogo promocional, lo que fue muy criticado.