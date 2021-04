El relato de un cooperante español en India: "Ha sido de golpe, el virus se ha disparado en dos semanas"

TAUSEEF MUSTAFA via AFP via Getty Images

TAUSEEF MUSTAFA via AFP via Getty Images Pacientes con coronavirus desbordan los hospitales de India

“Este pico del covid hubiera destrozado a cualquier buen sistema de sanidad, pero es que el indio no es un buen sistema”, explica intentando poner en contexto la gravedad. Continúa relatando que “aquí la gran parte son centros privados, inasumibles para la mayoría, y los públicos están saturados, con pacientes pegados entre sí en las mismas salas”.

Se junta todo en esta ‘explosión’ de contagios, relata José Antonio. “Las masificaciones, las condiciones de vida y que los hospitales aquí no son como en España”.

Ha cambiado todo en apenas unos días. También, los ‘nuevos’ contagiados. “En nuestro hospital vemos que se han disparado los pacientes jóvenes, sobre todo de 35 a 50 años. Y en la mayoría de los casos, con cuadros muy severos de insuficiencia respiratoria. Si es por la nueva cepa no lo sé, pero es un panorama que se extiende a nivel nacional, igual que la urgencia por conseguir oxígeno. De hecho, el Gobierno ha ordenado que la fabricación de oxígeno se destine íntegramente a fines sanitarios, no industriales”.

Los motivos para que se haya producido este pico van más allá de cuestiones puramente sanitarias, advierte el cooperante español: “Es difícil encontrar una causa. India viene de vivir momentos de mucha tensión social, con protestas en las calles, además se han celebrado fiestas religiosas... Y es India, aquí todo es extremadamente masivo. Si ya sabemos que este país y la distancia social son términos opuestos, ahora con el virus circulando las consecuencias son terribles”.

Imposible confinar de forma efectiva

José Antonio detalla que sí hay medidas restrictivas, pero que “allí” las cosas no funcionan del mismo modo que en Europa. “El problema no es que haya cierres perimetrales o no, porque en las grandes ciudades hiperpobladas el riesgo es aún mayor”. Cita la cercana ciudad de Bangalore, de unos 12 millones y conocida como ‘la Silicon Valley’ hindú.

“En ella hay confinamiento perimetral, lo peligroso es que el 90% de la población en edad de trabajar pertenece al sector informal —vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, agricultores...—. Es gente que no tiene seguros médicos ni nóminas ni nada. No piensa en si llegará a fin de mes, sino si comerá mañana. Con este panorama es imposible obligar a encerrarse en casa”, lamenta.