El remedio de Epicuro en tiempos de COVID

Photos.com via Getty Images

Photos.com via Getty Images Busto de Epicuro.

En las ciudades de todo el mundo se esboza un panorama verdaderamente aterrador, con calles vacías, enfermos hospitalizados que no pueden ser visitados por sus seres queridos, ancianos que viven en soledad…

Superada la barrera psicológica del millón de muertos, el impacto de la pandemia COVID-19 ha puesto en entredicho nuestra capacidad de respuesta, no sólo como sociedad, sino también como individuos.

Basándose en esta fórmula, hace casi dos mil trescientos años, el filósofo griego Epicuro de Samos diseñó un remedio para el alma, un “ungüento” para alejar los miedos y para que nuestra vida fuese lo más dichosa posible.

Los cuatro elementos balsámicos de Epicuro eran: “no temas a dios, no te preocupes por la muerte, lo bueno es fácil de conseguir y lo espantoso es fácil de soportar”. Así de fácil o así de difícil.

En la Antigua Grecia vivían con un miedo permanente a sufrir un castigo divino, por lo que se preocupaban sobremanera en evitar ofender a los dioses del Olimpo. Epicuro no negaba su existencia pero defendía que pertenecían a una esfera de la realidad diferente a la nuestra –intermundos– y, por tanto, era absurdo estar persistentemente turbados por sus decisiones.

Respecto al temor a la muerte, el filósofo griego lo racionalizó en una de sus sentencias más conocidas: “la muerte no es nada para nosotros, porque cuando estamos ella no está, y cuando ella está, nosotros ya no estamos. ¿Por qué preocuparse entonces?”.

El filósofo consideraba que con un mínimo esfuerzo se puede conseguir el sustento y el refugio que requerimos diariamente, pero si uno quiere más de lo que necesita va a provocar una necesidad superflua que, a la larga, condicionará parte de nuestra existencia. Para Epicuro el que disfruta de los placeres con moderación alcanza la felicidad.