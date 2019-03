El 'repasito' de Dani Mateo a Suárez Illana tras sus barbaridades sobre el aborto

En referencia a la otra gran afirmación de Suárez Illana sobre el aborto, que no es otra que cuando soltó que “en Nueva York, ahora, se ha permitido una ley que permite el aborto después del nacimiento... que es curioso”, Mateo ha planteado una caricaturesca situación que no está tan lejos de lo que Suárez Illana afirmó: “Ya habéis oído a Suárez Illana, en Nueva York te pueden abortar después de nacer en cualquier momento, sin avisar, Ya me imagino a ese padre que le dice a su hijo de 16 años ‘¿qué has suspendido seis asignaturas? ¡Te aborto!’”, ha planteado Mateo.

Estas palabras, por las que horas después Suárez Illana ha pedido perdón “porque desde NY le han dicho que no abortan a nadie que haya nacido, acaban con ellos poco a poco con hamburguesas y batidos de oreo”, han servido de prolegómeno a Suárez Illana para soltar otra perla: “Los neandertales también lo usaban, lo que pasa es que esperaban a que nacieran y les cortaban la cabeza”.

“Sí, esos malditos neandertales, esos a los que tanto admiráis cuando vais a ver pinturas rupestres, esperaban a que nacierais y ¡zas! os cortaban la cabeza. ¡Qué panda de desalmados! Por eso cuando Suárez Illana va a Atapuerca no entra en las cuevas... o como él las llama, las primeras clínicas abortistas”, ha sentenciado Mateo.