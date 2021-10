El repaso de Carme Chaparro a Monasterio que han visto miles de personas en los últimos días

Y remataba: “Si usted no está de acuerdo en que haya unos tribunales específicos para unos asesinatos en concreto, imagino que tampoco estará de acuerdo en que haya una ley específica para el terrorismo”.

Todo ocurrió con motivo del 8 de marzo de aquel año, cuando la presentadora estaba al frente del programa Cuatro al Día . Durante una entrevista, la dirigente del partido de Santiago Abascal fue muy crítica: “No necesito la condescendencia del hombre para protegerme ni conseguir mis metas, pero tampoco la de los socialistas, o de estas feministas, es que no las necesitamos. Nosotras podemos conseguir lo que queramos por nosotras mismas”.

Aunque ya no se ve en el vídeo de Twitter, el encontronazo siguió después, cuando Monasterio empezó a decir: “Mire, yo de lo que hablo...”. Y Chaparro intervino: “Le he hecho una pregunta, le he hecho una pregunta”.

“Me parece una vergüenza, me parece muy frívolo que usted distinga unos derechos humanos y distintas formas de protección en función de que la persona sea hombre o mujer”, replicó al fin la dirigente de Vox, muy seria.

″¿Verdad que los políticos amenazados por ETA tenían una protección? ¿Usted le habría quitado la protección a todos esos cargos públicos amenazados? ¿Usted se la hubiese quitado?”, preguntó Chaparro. “Creo en que todos necesitan los mismos derechos humanos, usted no”, dijo la política.

El rifirrafe fue a mayores cuando la presentadora contraatacó: “No ponga en mi boca cosas que no he dicho”.