El 'repaso' de Dani Mateo que impacta por lo que muestra del Pablo Iglesias de ahora y del de hace tres años

El colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha tirado de hemeroteca para pegar un repaso al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por su cambio de discurso en torno a la discreción y la política en sólo tres años.

“Ay, qué monos, cómo han crecido y madurado los miembros de Unidas Podemos. Y no lo digo porque Pablo Iglesias ya no compre la ropa en el Alcampo, no. Lo digo porque ya no son esos jóvenes alocados e impetuosos. Ahora hacen las cosas como dios manda y como Luis Fonsi canta, despacito”, ha ironizado Mateo, quien ha recordado que “cuando Pablo Iglesias empezó en política era como un adolescente, se sentía capaz de todo, era rebelde”.

“Le gustaba salsear, le gustaba el salseo. No se callaba nada. Eso sí, pero no le decía las cosas a sus colegas, se las decía a los periodistas”, ha expuesto Mateo, antes de comprar el Iglesias de hace tres años y el de la actualidad: ” Atentos a lo que ha cambiado el líder de Unidas Podemos en los últimos tres años... del ‘se acabaron las decisiones que se toman en despachos’ al ‘asuman que las reuniones para organizar un Gobierno requieren de cierta discreción’; del ‘emplazo desde aquí al secretario general del PSOE a que el diálogo que emprendamos sea abierto a la ciudadanía’ al ‘el trabajo va a ser largo y requerirá discreción’. Del ‘los ciudadanos quieren ver y escuchar y la nueva política debe estar a la altura de las demandas de los españoles’ al ‘entiendan ustedes que la concreción de un diálogo lleva tiempo y todos debemos ser discretos’”, ha expuesto.